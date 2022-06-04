В США опасаются возвращения воюющих на Украине неонацистов

На Украине служат граждане США, известные своими ультраправыми взглядами.

Об этом сообщило издание The Grayzone, ссылаясь на журналиста Александра Рубинштейна.

В то время как США погрузились в траур после массовых расстрелов, националисты получают боевой опыт на Украине, сказано в публикации.

Спецслужбы сейчас собирают о них информацию и уже готовятся о возвращении нацистов в Штаты.

"Что же произойдет с нами в США, когда эти нацистские отморозки вернутся домой?" — спрашивает Рубинштейн.

Федеральные власти тоже обеспокоены адептами "превосходства белой расы" и других экстремистов, вооружённых новой тактикой, которую они впитали на Украине.

"Украинские нацформирования, в том числе батальон "Азов"*, активно вербуют воинствующих нацистов для войны против РФ", — подытожил публицист.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.