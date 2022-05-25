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Автор Елена Ивченко

Скорпионам 25 мая можно просить повышение зарплаты, а Львам вести себя спокойно

Общество

Астролог Виктор Богданов рассказал Pravda. Ru, что сулит сегодняшний день всем знакам Зодиака, чего не следует делать, а чем необходимо заняться именно 25 мая.

Скорпионам 25 мая можно просить повышение зарплаты, а Львам вести себя спокойно

Овен

Представителям этого знака стоит обратить внимание на самочувствие, потому как высока вероятность обострения хронических заболеваний. День лучше посвятить занятиям по укреплению собственного здоровья.

Телец

В этот день Тельцам не следует заключать какие-либо сделки из-за того, что они не принесут желаемого результата. Лучше посвятить 25 мая спокойному времяпрепровождению, ни на что не обращая внимание.

Близнецы

Близнецам стоит заняться выстраиванием личных отношений. Лучше этот день провести в кругу семьи. Особенно удачным он будет для одиноких представителей этого знака, они могут встретить свою вторую половинку.

Рак

Ракам 25 мая сулит успех в деловой сфере. Им сегодня можно активно инвестировать, не боясь негативных последствий.

Лев

Львов ждёт спокойный день. Только к вечеру может произойти неприятная встреча, но не стоит идти на конфликт, лучше сконцентрироваться на чём-то приятном.

Дева

Дев ждёт благоприятный день для сердечных дел. Они с головой могут окунуться в любовные переживания, высока вероятность новых знакомств.

Весы

Представителям этого знака следует обратить внимание на своё здоровье, к примеру, сходить к врачу и решить свои проблемы, связанные с самочувствием.

Скорпион

Для Скорпиона сегодня лучший день, чтобы попросить у начальства повышения зарплаты. Также их ждёт неожиданное денежное поступление, возможно возвращение долгов.

Стрелец

Стрельцам необходимо подумать о будущем. Этот день удачлив именно для построения планов. Если 25 мая вложить хоть что-то в свои будущие планы, они обязательно осуществятся. Представителям этого знака можно спокойно планировать путешествие или совершать покупки.

Козерог

Козерогов ждёт негативный во всех сферах день, поэтому лучше его провести дома или с людьми, которые вас радуют. Ни в коем случае не стоит 25 мая принимать серьёзные решения.

Водолей

Водолеи могут сегодня без опаски совершать покупки. Вещи, купленные в этот день послужат им сторицей. Возможно представители знака наткнутся на хорошие скидки.

Рыбы

Рыб сегодня ждёт удачный во всех отношениях день. Любые начинания для Рыб увенчаются успехом. 25 мая – самый благоприятный день в этом месяце для представителей этого знака.

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Автор: Елена Ивченко, Куратор: Наталия Красовская
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