Собчак разгадала планы прибывшего в РФ Лукашенко: "В регионы рассылают списки"

Александр Лукашенко сегодня прибыл в Сочи. Ксения Собчак объяснила, для каких целей лидер Белоруссии наведался в Россию.

Журналистка считает, что президент дружественной страны наносит визит в РФ с определённой целью

"А Лукашенко-то не просто так постоянно летает в Россию. В регионы начали рассылать вот такие списки дружественных белорусских предприятий, заинтересованных в экспортных поставках своей продукции в Россию", — сообщила телеведущая.

Собчак рассказала, что министерство экономического развития Рязанской области предлагает бизнесменам оценить список белорусской продукции с целью дальнейшего сотрудничества.

"Импортозамещение, как я вижу, работает. Будем носить костюмы завода "Коминтерн" и чулки с "Брестского чулочного комбината". Звучит секси!" — поделилась своим мнением Ксения Анатольевна.

Глава города Сочи Алексей Копайгородский рассказал, что между президентами России и Белосрусии пройдут переговоры.

Ранее помощник Светланы Тихановской призвал жителей Литвы не принимать "подарки" от Лукашенко.