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Автор Антон Куликов

Помощник Тихановской просит жителей Литвы не принимать "подарки" от Лукашенко

Мир

В окружении бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской просят жителей Литвы не принимать "подарки" от Александра Лукашенко.

Помощник Тихановской просит жителей Литвы не принимать "подарки" от Лукашенко

Ранее в Минске предоставили возможность жителям соседних государств Евросоюза посещать Белоруссию без визы. И отклик был: за месяц, с 15 апреля по 15 мая, правом безвизового въезда в Белоруссию воспользовались более 35 тысяч жителей Литвы и Латвии. Что вполне объяснимо, продукты питания и бензин в Белоруссии ощутимо дешевле.

Глава "штаба" Светланы Тихановской Валерий Ковалевский заявил, что президент Белоруссии преследует множество целей, объявив о безвизовом режиме. Это и финансовые, и экономические, и пропагандистские цели.

Также, припугнул Ковалевский литовцев, в Белоруссии иностранцами наверняка будут интересоваться спецслужбы. Представители которых будут рассказывать о том, как плохо в Литве. Либо же вообще попробуют вербовать литовцев, приехавших за дешёвым топливом.

А кроме того, сообщил глава "штаба", литовцы своими визитами в Белоруссию помогают Лукашенко деньгами.

"Он ведь пригласил в гости не потому, что вы привозите какие-то свои европейские ценности, уважение к демократии. Он хочет, чтобы вы приехали и оставили деньги. Те деньги, за которые вы покупаете бензин, дизтопливо или любые другие продукты. Потому что они там дешевле — и эти деньги идут на поддержание режима", — цитирует главу "штаба" Тихановской EurAsia Daily.

Вспомнил Ковалевский и про Украину — мол, литовцы и латыши одни из самых больших сторонников, а сами ездят в Белоруссию и оставляют там свои деньги.

А кроме того, президент Белоруссии использует эту ситуацию для пропаганды, по мнению главы "штаба": "Сам Лукашенко говорит: они там совсем нищие, у них ничего не осталось — ни гречки, ни соли, приезжайте в Беларусь, мы вас накормим. То есть пропаганда начинает просто издеваться над литовцами, латышами. Изображает вас неимущими, которые нищенствуют, которым нечего есть в Литве и Латвии".

Едва ли, впрочем, призывы к национальной гордости в данном случае будут работать.

Тем более, что ранее власти Литвы и Латвии тоже призывали сограждан отказаться от безвизовых поездок в Белоруссию. А в Литве даже ввели ограничение по вывозу наличной валюты — не более 60 евро на человека. Тоже пытались сыграть на том, что белорусские спецслужбы будут пытаться вербовать приезжающих, провокациями. Но не слишком-то успешно.

Теперь вот к делу подключился глава "штаба" Светланы Тихановской. Впрочем, едва ли это окажет большое влияние на ситуацию.

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Автор: Антон Куликов, Куратор: Любовь Степушова
Темы литва белоруссия александр лукашенко светлана тихановская
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