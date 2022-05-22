Специалист по Оруэллу ответил Марии Захаровой: "Это о тоталитарном государстве"

Автор перевода на русский язык антиутопии "1984" Виктор Голышев пояснил идею произведения Марии Захаровой, которая назвала роман историей про крах либерализма.

Официальный представитель МИД Мария Захарова ранее заявила, что Джордж Оруэлл писал "не про нас, а про них". Дипломат уверена, что это история про то, как либерализм заведет человечество в тупик.

Знаток романа не согласился с такой интерпретацией произведения английского писателя.

"По-моему, это роман о тоталитарном государстве. Когда он писал это, уже был их закат, но между мировыми войнами, Первой и Второй, пол-Европы было занято тоталитарными государствами. Но я не знаю заката либерализма совершенно никакого", — цитирует слова Голышева издание "Подъём".

Маститый переводчик не считает, что роман Оруэлла описывает ситуацию в современной России.

"У нас пока как-то пресса существует, ***** идёт, да, но на нынешние дела это не похоже, пока не очень", — отметил Голышев.

Ранее Мария Захарова поработала пресс-секретарём Владимира Соловьёва. Дипломат посетила Екатеринбург, который журналист окрестил центром "мерзотной либероты".