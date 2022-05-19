Собчак о разводе Усманова и Винер: "Никогда не была приложением к мужу"

Миллиардер Алишер Усманов разводится с женой, президентом Всероссийской федерации художественной гимнастики Ириной Винер после 30 лет брака. Ксения Собчак прокомментировала громкое расставание.

Журналистка рассказала, что всегда наблюдала, что Усманов очень трогательно относится к супруге. Собчак охарактеризовала отношения пары как трогательные и нежные.

"Уверена, что они в любом случае их сохранят, потому что страсть страстью, а дружба дружбой. И такое уважение спустя годы мало какие пары способны друг к другу испытывать", — поделилась своим мнением звезда ТВ и интернета.

Собчак отметила, что Винер никогда не была приложением к мужу.

"Она сама по себе человек с весомым именем. Всякое в жизни случается, но это как раз тот случай, когда люди все равно остаются близкими друг другу людьми", — объяснила журналистка.

Ранее стало известно, что власти Германии конфисковали в Гамбурге 156-метровую яхту, принадлежащую российскому миллиардеру Алишеру Усманову, который попал под санкции Евросоюза.