Герман Клименко: уход Google никак не скажется на российских пользователях

Председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко объяснил, смогут ли граждане РФ пользоваться ресурсами компании Google после её ухода с российского рынка.

По его словам, информация о готовящемся уходе Google обеспокоила россиян. Однако Клименко считает, что жители страны не заметят каких-либо изменений.

"На российских пользователях это никак не скажется. Платные сервисы Google у нас официально недоступны. А специально закрывать они ничего не будут, если опираться на опыт Крыма", — сказал эксперт в интервью Общественной Службе Новостей.

При этом он подчеркнул: всё, что касается отношений в сфере бизнеса, будет закрыто.

Ранее сообщалось, что российское подразделение Google ("ООО "Гугл") запустило процесс банкротства. На сайте федерального реестра юридически значимых сведений отмечается, что компания "предвидит невозможность исполнения денежных обязательств".