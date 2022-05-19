EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Юлия Миленина

Герман Клименко: уход Google никак не скажется на российских пользователях

Общество

Председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко объяснил, смогут ли граждане РФ пользоваться ресурсами компании Google после её ухода с российского рынка.

Герман Клименко: уход Google никак не скажется на российских пользователях

По его словам, информация о готовящемся уходе Google обеспокоила россиян. Однако Клименко считает, что жители страны не заметят каких-либо изменений.

"На российских пользователях это никак не скажется. Платные сервисы Google у нас официально недоступны. А специально закрывать они ничего не будут, если опираться на опыт Крыма", — сказал эксперт в интервью Общественной Службе Новостей.

При этом он подчеркнул: всё, что касается отношений в сфере бизнеса, будет закрыто.

Ранее сообщалось, что российское подразделение Google ("ООО "Гугл") запустило процесс банкротства. На сайте федерального реестра юридически значимых сведений отмечается, что компания "предвидит невозможность исполнения денежных обязательств".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Юлия Миленина, Куратор: Наталия Красовская
Темы банкротство герман клименко экономика россии
Sberbank
Новости
Кнутов: ВСУ превосходят ВС РФ по количеству поставок БПЛА
Володин: США, Канада и Швейцария — главные виновники кризисов в мире
Герман Клименко: уход Google никак не скажется на российских пользователях
ВСУ и Красный Крест проверили условия содержания пленных с "Азовстали"
В Норильске за сожжение георгиевской ленты задержан сторонник "Правого сектора"*
Лоза предложил задействовать пленных бойцов ВСУ в восстановлении Мариуполя
Соловьёв: "Зеленскому надо полгода с наркологом пожить перед встречей с Путиным"
Ходаковский: командиры "Азова"* могут провести годы в подземельях завода
Хазанов: нет смысла восстанавливать "Азовсталь", националисты разрушили завод
Жена Ющенко: "азовцам"* обещали, что их обменяют
Популярное
Силовые структуры
Пленный солдат ВСУ: опыт НАТО бесполезен в реальном бою

Во время допроса пленный украинский боевик признался, что вся военная наука от британских инструкторов НАТО оказалась неприменима в реальном бою.

Пленный солдат ВСУ: опыт НАТО бесполезен в реальном бою
Минобороны: армия РФ уничтожила подразделения наёмников из Европы на Украине
Силовые структуры
Минобороны: армия РФ уничтожила подразделения наёмников из Европы на Украине
Мир. Новости мира
Аналитик Риттер: Украина терпит поражение на востоке, несмотря на пропаганду
Силовые структуры
ВКС РФ нанесли удары по оборонным объектам ВСУ в Николаеве и Днепропетровске
Людмила Черткова Аваков вступился за Зеленского: "Дайте поддержку и доверие!" Людмила Черткова Любовь Степушова Мадуро может смело повышать ставки в переговорах с США по нефти Любовь Степушова Игорь Буккер Handelsblatt: цель России не денацификация, а деукраинизация Игорь Буккер
Силовые структуры
Леонков: ВС РФ нанесут удары по центру принятия решений в Киеве
Мир. Новости мира
Солдаты ВСУ в Северодонецке отказались воевать: "Нет техники и уважения к людям"
Продюсер Лавров: Галкин отказался от России ради вознаграждения от Запада
Шоу-бизнес
Продюсер Лавров: Галкин отказался от России ради вознаграждения от Запада
Последние материалы
ВСУ и Красный Крест проверили условия содержания пленных с "Азовстали"
В Норильске за сожжение георгиевской ленты задержан сторонник "Правого сектора"*
Лоза предложил задействовать пленных бойцов ВСУ в восстановлении Мариуполя
Соловьёв: "Зеленскому надо полгода с наркологом пожить перед встречей с Путиным"
Ходаковский: командиры "Азова"* могут провести годы в подземельях завода
Хазанов: нет смысла восстанавливать "Азовсталь", националисты разрушили завод
Жена Ющенко: "азовцам"* обещали, что их обменяют
Боевик "Азова"* Калина при наступлении темноты вышел с "Азовстали"
Пример "Азова"*: солдаты ВСУ массово сдаются в плен
"Военное дело": украинские пропагандисты раскритиковали российские Ка-52
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников