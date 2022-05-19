Председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко объяснил, смогут ли граждане РФ пользоваться ресурсами компании Google после её ухода с российского рынка.
По его словам, информация о готовящемся уходе Google обеспокоила россиян. Однако Клименко считает, что жители страны не заметят каких-либо изменений.
"На российских пользователях это никак не скажется. Платные сервисы Google у нас официально недоступны. А специально закрывать они ничего не будут, если опираться на опыт Крыма", — сказал эксперт в интервью Общественной Службе Новостей.
При этом он подчеркнул: всё, что касается отношений в сфере бизнеса, будет закрыто.
Ранее сообщалось, что российское подразделение Google ("ООО "Гугл") запустило процесс банкротства. На сайте федерального реестра юридически значимых сведений отмечается, что компания "предвидит невозможность исполнения денежных обязательств".
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