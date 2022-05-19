ВСУ и Красный Крест проверили условия содержания пленных с "Азовстали"

В среду, 18 мая, в рамках процесса по вывозу сдавшихся в плен украинских боевиков с металлургического комбината "Азовсталь" в Донецк нанесли визит делегации МККК и представители киевского режима.

Цель посещения — проверка условий содержания пленных.

Красный Крест и ВСУшники убедились, что российская сторона Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными не нарушает.

19 мая ожидается, что оставшаяся часть боевиков "Азова"* и ВСУ сложит оружие и выйдет из бункеров металлургического комбината в Мариуполе. Это станет точкой в специальной операции ГРУ ГШ Министерства обороны, безопасность которой обеспечила российская армия.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.

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