Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что пленённые на Украине боевики нацистских подразделений не должны подлежать обмену. Их нужно судить как военных преступников, уверен он.
"Нацистские преступники не должны подлежать обмену. Это военные преступники, и мы должны делать всё для того, чтобы они предстали перед судом", — сказал Володин во время пленарного заседания нижней палаты парламента.
Спикер Госдумы также обратил внимание на то, что российская сторона обеспечивает лечением всех украинских военнопленных. При этом ВСУ жестоко обращаются с захваченными военнослужащими, напомнил он.
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Сегодня, 16 мая, в понедельник, националисты и солдаты ВСУ начали сдаваться и выходить из бункеров металлургического комбината "Азовсталь".