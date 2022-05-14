Скончался член СПЧ Андрей Бабушкин: "Больше всех сделал для заключённых"

На 59 году жизни умер представитель Совета по правам человека при президенте России Андрей Бабушкин.

О кончине правозащитника рассказала член СПЧ Ева Меркачева. Бубушкина пытались спасти в реанимации, куда он попал из-за обострения давней болезни.

"Сегодня ночью ушёл от нас великий подвижник, истинный правозащитник Андрей Бабушкин. Он, пожалуй, больше всех сделал все возможное для заключённых и не только. Он помогал всем, абсолютно. Он всех любил, всех жалел. Он сердце и всего себя отдал людям. Светлая память!" — сообщила Маркачева.

Бабушкин состоял в Совете по правам человека с 2012 года. В 1996 году Бабушкин основал благотворительную правозащитную организацию "Комитет за гражданские права". Он был одним из авторов проекта амнистии в 2000 году, а также инициировал несколько поправок в УК РФ от 2003 года, направленных на гуманизацию наказаний.

В 2016 году Андрей Бабушкин дал интервью изданию Pravda.Ru, в котором подробно рассказал о своей правозащитной деятельности.