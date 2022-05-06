Москвич завёл на своём участке в деревне Дудкино медведя, леопарда и львицу

Житель деревни Дудкино, расположенной в Новомосковском административном округе, завёл на своём участке медведя, львицу и леопарда.

Соседи мужчины жалуются на громкие звуки, которые постоянно раздаются с его территории. По их словам, импровизированный зоопарк мешает другим людям.

"Считаю, что дикие животные не должны содержаться в жилом посёлке на территории Москвы", — сказала соседка Светлана в интервью Телеканалу "360".

Она добавила, что не жаловалась на хозяина животных, так как стремится поддерживать нормальные отношения. Женщина не видела львицу, однако наблюдала за медведем и леопардом. Как отметила Светлана, "запах зоопарка" периодически то появляется, то пропадает.

При этом хозяин диких зверей отказался от общения с представителями СМИ в грубой форме. Комментируя жалобы соседей, мужчина подчеркнул, что это он "рыкает" на своём участке.