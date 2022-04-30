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Автор Елена Былкина

Звезда "Ворониных" Дронов об уехавших из РФ звёздах: "Работают своей эмоцией"

Общество

Звезда сериала "Ворониных" Георгий Дронов высказал своё мнение по поводу бегства артистов за рубеж.

Звезда "Ворониных" Дронов об уехавших из РФ звёздах: "Работают своей эмоцией"

Артист посоветовал россиянам воздержаться от осуждения знаменитостей, так как артисты склонны давать волю своим эмоциям. Он также не рекомендует делать о людях преждевременные выводы.

"Актеры — это люди, которые в первую очередь работают своей эмоцией. То есть эмоция у актеров очень подвижна. Я думаю, что стрессу подвержены не только люди, которые где-то оказались, но и люди, которые живут в достаточно жестком для них информационном поле", — цитирует слова Дронова РИА Новости.

Артист убеждён, что нельзя людям запрещать выражать их мнение.

В Сети развернулась настоящая травля против "неблагонадёжных" знаменитостей. Патриоты пишут гневные комментарии в адрес звёзд, которые предпочли уехать из России после начала спецоперации на Украине.

В Госдуме даже предложили принять так называемый закон о "невозвращенцах". Согласно законодательной инициативе, людям, покинувшим РФ, запрещается возвращаться на родину. Предложение не нашло поддержку депутатов, которые тоже периодически отправляются за рубеж.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
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