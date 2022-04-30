Звезда "Ворониных" Дронов об уехавших из РФ звёздах: "Работают своей эмоцией"

Звезда сериала "Ворониных" Георгий Дронов высказал своё мнение по поводу бегства артистов за рубеж.

Артист посоветовал россиянам воздержаться от осуждения знаменитостей, так как артисты склонны давать волю своим эмоциям. Он также не рекомендует делать о людях преждевременные выводы.

"Актеры — это люди, которые в первую очередь работают своей эмоцией. То есть эмоция у актеров очень подвижна. Я думаю, что стрессу подвержены не только люди, которые где-то оказались, но и люди, которые живут в достаточно жестком для них информационном поле", — цитирует слова Дронова РИА Новости.

Артист убеждён, что нельзя людям запрещать выражать их мнение.

В Сети развернулась настоящая травля против "неблагонадёжных" знаменитостей. Патриоты пишут гневные комментарии в адрес звёзд, которые предпочли уехать из России после начала спецоперации на Украине.

В Госдуме даже предложили принять так называемый закон о "невозвращенцах". Согласно законодательной инициативе, людям, покинувшим РФ, запрещается возвращаться на родину. Предложение не нашло поддержку депутатов, которые тоже периодически отправляются за рубеж.