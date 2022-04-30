В Калининграде требуют призвать к ответу экскурсовода, косвенно одобрившего покраску яиц бронзовым зубрам.
Калининградский чиновник требует возбудить уголовное дело против гида Валерия Дмитриева. Местный работник туристической сферы позволил себе не только рассказать о хулиганской традиции красить гениталии животным скульптурной композиции "Борющиеся зубры" накануне Пасхи, но и пошутить про такой акт вандализма. Он объяснил, что у калининградцев отбили желание портить памятник с 2018 года.
"Но в сердцах калининградцев оригинальная традиция будет жить", — добавил экскурсовод, чем навлёк на себя гнев главы Службы охраны памятников Евгения Маслова.
Чиновник увидел в словах гида "разжигание межрелигиозной розни".
"По нашей оценке речь идёт о разжигании межрелигиозной розни. Если у кого-то не хватает образования и культуры понять это умом, будем объяснять языком права", — выразил своё мнение Маслов.
Ранее власти Калининграда не одобрили выходку Наташи Королёвой, которая забралась на скульптуру "Борющиеся зубры".
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