В Госдуме посчитали слова Симоньян о Галкине последствием пиара артиста

Шоумен Максим Галкин пиарится на своих семейных скандалах и должен быть готов к пикантным заявлениям, в том числе о нетрадиционной сексуальной ориентации. Об этом в беседе с NEWS. ru заявил первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов, комментируя высказывание главы RT Маргариты Симоньян, назвавшей Галкина геем.

"Если говорить о Галкине и ещё ряде подобных деятелей, они свою подноготную выставляют наружу. Когда ты стремишься на собственных семейных скандалах сделать популярность, то следует ждать подобных проявлений", — сказал парламентарий.

При этом депутат заметил, что внутрисемейные темы должны быть закрыты для широкой общественности. Он призвал подходить к ним с осторожностью.

Ранее Симоньян назвал Галкина геем. По её словам, он прикрывается браком с певицей Аллой Пугачёвой "ради обогащения".