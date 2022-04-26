Депутат Хамзаев назвал Галкина "двуличным чёртом" и "ряженым павлином"

Депутат Госдумы Султан Хамзаев назвал телеведущего Максима Галкина "двуличным чёртом" и "ряженым павлином" за его позицию относительно спецоперации России на Украине. Парламентарий призвал Первый канал публично заявить о презрении к шоумену.

"Жалкий пародист, ряженый павлин ищет новую роль. Нужно закрыть и больше никогда не допускать таких двуличных чертей к национальным проектам, в том числе на телевидении. Не помешал бы ясный комментарий Первого канала, который заявит о презрении к этому клоуну", — заявил депутат.

Хамзаев отметил, что Галкин своими видеообращениями в соцсетях пытается собрать новую аудиторию за пределами России, так как внутри страны он потерял источники доходов. Однако ни в Израиле, где сейчас находится шоумен, ни в какой-либо другой стране, он не нужен, уверен политик.

Ранее Галкин записал ряд обращений, в которых выступил против спецоперации на Украине. Также он пожаловался на сорвавшиеся рекламные контракты и отсутствие концертов.