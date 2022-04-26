Алексей Панин назвал оперативную съёмку с задержанием "убийц" Владимира Соловьёва, балетом "Лебединое озеро". Актёр заявил, что видео постановочное.
Звезда фильма "Жмурки" записал видео, на котором он, еле сдерживая хохот, объясняет, почему, с его точки зрения, кадры с задержания группировки, готовившей покушение на Владимира Соловьева, выглядят малоубедительными.
"Владимир Рудольфович Соловьев, любимый, дорогой", — обратился к журналисту актёр, покатываясь от смеха. — Не подставляйте пацанов. Не ведут себя так пацаны. Они не артисты, не знают как правильно готовится, как заряжаться. Они плывут. Там не вооруженным глазом заметно, что стоит человек и говорит — приготовились, пошли".
Панин уверен, что представители спецподразделений сейчас сидят и "ржут" из-за того, что их заставили участвовать в этом "спектакле".
Ранее актёр рассказал, как три российских патриота избили украинского бармена в Испании из-за приветствия: "Слава Украине".
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