Актёр Алексей Панин рассказал, как три российских патриота избили украинского бармена в Испании из-за приветствия: "Слава Украине".
Эмигрировавший в Испанию артист поведал о российско-украинском противостоянии в курортном европейском городке Торревьеха.
"Русский мир пришёл и в Испанию, в нашу маленькую Торревьеху. Буквально пару дней назад три российских патриота зашли в бар и избили украинского бармена за то, что тот поприветствовал их словами: "Слава Украине!" Они его не просто ударили, а избивали ногами", — рассказал звезда фильма "Жмурки".
Актёра поразило то, что такое возможно в Испании.
"Мне казалось в Торревьехе все друг друга поддерживают, здесь нет ненависти и национализма", — объяснил актёр.
Панин посоветовал россиянам, которым что-то не нравится в Европе, отправляться домой.
"П*** в Россию и поддерживайте политику вашего любимого президента Путина. Если вы такие активные граждане, выходите на площадь и открыто заявляйте о своей позиции", — призвал нарушителей общественного порядка артист.
Ранее Панин отрёкся от России и заявил, что хочет поменять свой российский паспорт.
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