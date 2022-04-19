Панин о драке русских и украинца в Торревьехе: "Русский мир пришёл в Испанию"

Актёр Алексей Панин рассказал, как три российских патриота избили украинского бармена в Испании из-за приветствия: "Слава Украине".

Эмигрировавший в Испанию артист поведал о российско-украинском противостоянии в курортном европейском городке Торревьеха.

"Русский мир пришёл и в Испанию, в нашу маленькую Торревьеху. Буквально пару дней назад три российских патриота зашли в бар и избили украинского бармена за то, что тот поприветствовал их словами: "Слава Украине!" Они его не просто ударили, а избивали ногами", — рассказал звезда фильма "Жмурки".

Актёра поразило то, что такое возможно в Испании.

"Мне казалось в Торревьехе все друг друга поддерживают, здесь нет ненависти и национализма", — объяснил актёр.

Панин посоветовал россиянам, которым что-то не нравится в Европе, отправляться домой.

"П*** в Россию и поддерживайте политику вашего любимого президента Путина. Если вы такие активные граждане, выходите на площадь и открыто заявляйте о своей позиции", — призвал нарушителей общественного порядка артист.

Ранее Панин отрёкся от России и заявил, что хочет поменять свой российский паспорт.