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ЕСПЧ потребовал от России отменить приговор Pussy Riot

Общество

Европейский суд по правам человека выявил нарушения в уголовном деле об акции Pussy Riot в храме Христа Спасителя. ЕСПЧ признал вину за Россией в отношении активисток панк-группы и постановил выплатить им компенсации, общая сумма которых составляет €37 тыс. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на решение ЕСПЧ. 

ЕСПЧ потребовал от России отменить приговор Pussy Riot. 389628.jpeg
Фото: википедия

"ЕСПЧ по уголовному делу об акции Pussy Riot в храме Христа Спасителя признал нарушения по статьям 3, 5, 6, 10 Конвенции по правам человека", - прокомментировала ТАСС решение суда адвокат Ирина Хрунова. Она отметила, что на его основании, в частности из-за выявленного нарушения статьи 6, приговор будет отменен, а дело должны пересмотреть. 

ЕСПЧ постановил выплатить Надежде Толоконниковой и Марии Алехиной по €16 тыс., а также €5 тыс. Екатерине Самуцевич. Также российские власти должны покрыть судебные расходы активисток на сумму более €11 тысяч. 

Ранее "Правда.Ру" писала, девушки из феминистской группы Pussy Riot устроили в храме Христа Спасителя кощунственный "перфоманс". Нарядившись в разноцветные шмотки и скрыв лица тряпичными масками, "актрисы" провели прямо перед Царскими вратами храма шутовской "панк-молебен" с плясками и песнями под названием "Богородица, Путина прогони".

Содержание текстов, спетых разодетыми в карнавальные шмотки девицами, можно приводить только с очень большими пробелами. Они и кощунственны, и откровенно грубы, и исполнены самой заурядной ругани в адрес патриарха Кирилла, Владимира Путина, Русской православной церкви. Все это приправлено совершенно непристойным припевом, который окончательно низводит протест феминисток на уровень самой низкой вульгарщины.

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