Гаджеты россиян атакуют вирусы под видом Netflix

Российских пользователей предупредили о новых вирусных угрозах в интернете. После того, как из России ушли популярные стриминговые сервисы, злоумышленники стали маскировать вредоносные файлы под видеоконтент, сообщают "Известия".

Когда популярные стриминги Netflix, Apple TV+, Amazon Prime и другие стали недоступны в России, пользователи всё чаще начали искать музыку и сериалы на торрент-трекерах. Этим воспользовались хакеры, которые встраивают в "раздачи" разнообразные вирусы, предупреждают "Известия".

Эксперты отмечают небывалый рост популярности торрент-трекеров среди россиян. Как показывает статистика, только в марте количество пользователей пиратских платформ увеличилось на треть.

О том, что устройство заражено вирусом, можно даже не догадаться, рассказали специалисты, внешне гаджет будет работать как прежде. Однако вредоносное ПО находит и передаёт злоумышленникам все пароли пользователя, а также данные банковских счетов, дебетовых и кредитных карт.