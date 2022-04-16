Посол Украины в Германии Андрий Мельник объяснил, что лидер Украины Владимир Зеленский имеет право укорять Германию из-за её "политических промахов".
Мельник уверен, что у украинского президента есть повод быть недовольным поведением Германии.
"Президент Зеленский имеет право быть невежливым, неблагодарным, недипломатичным и наглым, поскольку он ощущает последствия политических промахов ФРГ в отношении России", — написал Мельник в своём микроблоге.
Этим он объяснил "возмутительные и неадекватные" выпады Зеленского в сторону президента ФРГ Вальтера Штайнмайера.
Главный упрёк Зеленского к Германии заключается в том, что руководство ФРГ ведёт с себя с Россией нерешительно.
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью BBC, что Киев с декабря 2021 года начал готовиться к столкновению с российской армией.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью BBC, что Киев с декабря 2021 года начал готовиться к столкновению с российской армией.