Зеленскому разрешили "быть неблагодарным и наглым" по отношению к ФРГ

Посол Украины в Германии Андрий Мельник объяснил, что лидер Украины Владимир Зеленский имеет право укорять Германию из-за её "политических промахов".

Мельник уверен, что у украинского президента есть повод быть недовольным поведением Германии.

"Президент Зеленский имеет право быть невежливым, неблагодарным, недипломатичным и наглым, поскольку он ощущает последствия политических промахов ФРГ в отношении России", — написал Мельник в своём микроблоге.

Этим он объяснил "возмутительные и неадекватные" выпады Зеленского в сторону президента ФРГ Вальтера Штайнмайера.

Главный упрёк Зеленского к Германии заключается в том, что руководство ФРГ ведёт с себя с Россией нерешительно.