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Автор Мирослав Марков

Миронов: Депардье должен быть лишён российского гражданства

Общество

Политик, председатель партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов предложил лишить французского актёра Жерара Депардье российского гражданства из-за его высказываний о спецоперации на Украине. Об этом сообщает интернет-издание URA. RU.

По словам Миронова, артист выступает против России. Он заявил, что такие меры должны применяться ко всем, кто ведёт "подрывную" деятельность внутри РФ.

"Господин Депардье же не скрывал, что он не хотел платить 56% своих доходов во Франции, и решил ради выгоды и 13-процентного подоходного налога получить гражданство России. Таких надо лишать гражданства", — подчеркнул Миронов.

Он отметил, что если Россия тебе не Родина — "езжай к себе во Францию".

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Автор: Мирослав Марков, Куратор: Наталия Красовская
россия франция жерар депардье сергей миронов
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