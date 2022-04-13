Госдума досрочно прекратит полномочия Жириновского

Комиссия Госдумы РФ по мандатным вопросам предложила досрочно прекратить полномочия покойного лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского.

"Считать досрочно прекращенными полномочия депутата Государственной думы Жириновского Владимира Вольфовича, избранного по федеральному избирательному округу в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, выдвинутого политической партией ЛДПР, 6 апреля 2022 года в связи с его смертью", — сообщается в проекте постановления на официальном сайте Госдумы.

26 января Жириновский заболел коронавирусом, о чём стало известно спустя две недели, когда политика в тяжелом состоянии положили в больницу.

Вскоре состояние лидера ЛДПР улучшилось, и он возобновил работу дистанционно, но спустя две недели Жириновского пришлось экстренно вводить в медикаментозную кому.

6 апреля политик скончался.