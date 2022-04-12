В "Одноклассниках" пройдут онлайн-экскурсии в честь Дня космонавтики

Ко Дню космонавтики "Одноклассники" запустили серию онлайн-экскурсий по экспозициям московского Музея космонавтики, планетария и дома-музея академика Сергея Королёва.

Пользователям расскажут о достижениях в освоении космоса и продемонстрируют технологический дубликат первого искусственного спутника Земли. Россияне, зарегистрированные в "Одноклассниках", увидят первые скафандры, знаменитых Белку и Стрелку, спускаемый аппарат космического корабля "Восток".

В честь Дня космонавтики каждый желающий получит возможность добавить на главный снимок профиля тематическую рамку. Кроме того, пользователям откроют доступ к космическому тесту. Россияне проверят, хорошо ли они знают биографию первого космонавта планеты Юрия Гагарина.

"Пользователи смогут украсить свой профиль тематическими 3D-обложками от госкорпорации "Роскосмос” и Музея космонавтики", — сообщили представители соцсети.

Такие обложки уже доступны в приложении ОК на Android, а вскоре появятся и на iOS.

Помимо этого, к 12 апреля "Одноклассники" сгенерировали для пользователей более 180 миллионов персональных изображений на основе deepfake-технологий, благодаря которым в один клик можно перевоплотиться в космонавта.