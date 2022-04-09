Собчак ответила на слухи о своём израильском гражданстве: "Шабат, шалом!"

Ксения Собчак сняла себя на видео, чтобы показать, как выглядит её "эмиграция в Израиль". Показала журналистка "липовую" реку Иордан и необычную "Cтену плача".

Ксения Собчак ранее объясняла, что "сидит в Москве". Ксении Анатольевне мало поверили, а вскоре и вовсе появились слухи о получении ей гражданства Израиля.

Такие заявления Ксения Анатольевна назвала происками пропагандистских Telegram-каналов.

Звезда ТВ и интернета решила провести экскурсию для своих подписчиков и показала окружающий её ландшафт.

"Нахожусь на великой реке Иордан в районе Рублёво-успенского шоссе. Тут у нас в Израиле тоже лёд, уточки и ресторан "Причал", очень похожий на подмосковный ресторан Аркадия Новикова", — комментировала свои селфи съёмки журналистка.

В её голосе можно было услышать отчётливые ноты раздражения. Собчак пыталась выдать за Cтену плача какое-то скромное сооружение у водоёма

Высказалась Собчак и по поводу своей недвижимости.

"Живу я за городом примерно уже лет восемь. Там иногда снимаю свои выпуски. Дом мой хорошо знаком моим дорогим подписчикам. Место жительства не меняла, в гости приглашать не буду. Шабат шалом вам из Подмосковья. Пошла обедать с сыном", — сказала Ксения Анатольевна.

Ранее появилась информация о том, что Собчак получила гражданство Израиля и продала свою московскую квартиру почти за миллиард рублей.