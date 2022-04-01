Песков опроверг слухи о неизлечимой болезни Путина

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал информацию о предполагаемых болезнях Владимира Путина. Ранее появились слухи об онкологии лидера РФ.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не подтвердил заявления СМИ о том, что Владимир Путин якобы страдает раковым заболеванием. В беседе с журналистом Алексеем Полоротовым для "Осторожно media" пресс-секретарь президента России назвал слухи об онкологии главы государства "выдумкой и неправдой".

На вопрос: "Верно ли я понимаю, что Владимир Путин не болен раком?", Песков ответил: "Верно".

Ранее в СМИ появились материалы, в которых говорилось, что Владимир Путин страдает раком щитовидной железы, поэтому его консультирует врач-онколог.

В начале этого года Ксения Собчак объяснила в интервью телеканалу Украины 1+1, что Владимир Путин будет занимать пост президента РФ в ближайшие годы. Помешать ему могут только проблемы со здоровьем.

"Но и это маловероятно, потому что Владимир Владимирович находится в отличной форме", — отметила Ксения Анатольевна.