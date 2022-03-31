Работникам школ, театров и музеев дали рекомендации по "цифровой гигиене"

Сотрудникам учреждений образования и культуры разъяснили, какие символы в России под запретом.

После начала спецоперации на Украине в России активизировалась идеологическая работа. Как сообщает Telegram-канал "Осторожно, новости", среди работников культуры распространили методичку по "цифровой гигиене”.

Её разместили в издании "Актион Культура”. Журнал рассчитан на профессиональные сообщества музеев, театров, библиотек и школ.

Руководителям учреждений культуры объясняют, что Генпрокуратура и Роскомнадзор исследуют всё, что публикуют в Сети бюджетные организации.

"Не публикуйте чёрные квадраты, флаги других государств и символы, которые могут быть расценены двояко (например, зелёные ленты и зелёные значки со стилизованной птицей, которые используют во флешмобах как символ мира)", — приводит рекомендации Telegram-канал.

Сотрудникам госучреждений советуют часто проверять стенды, так как оппозиционеры могут размещать там информацию с экстремистскими и протестными символами.

Педагогов предостерегают также от публикаций в личных аккаунтах в социальных сетях снимков боевых действий.