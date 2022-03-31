Сотрудникам учреждений образования и культуры разъяснили, какие символы в России под запретом.
После начала спецоперации на Украине в России активизировалась идеологическая работа. Как сообщает Telegram-канал "Осторожно, новости", среди работников культуры распространили методичку по "цифровой гигиене”.
Её разместили в издании "Актион Культура”. Журнал рассчитан на профессиональные сообщества музеев, театров, библиотек и школ.
Руководителям учреждений культуры объясняют, что Генпрокуратура и Роскомнадзор исследуют всё, что публикуют в Сети бюджетные организации.
"Не публикуйте чёрные квадраты, флаги других государств и символы, которые могут быть расценены двояко (например, зелёные ленты и зелёные значки со стилизованной птицей, которые используют во флешмобах как символ мира)", — приводит рекомендации Telegram-канал.
Сотрудникам госучреждений советуют часто проверять стенды, так как оппозиционеры могут размещать там информацию с экстремистскими и протестными символами.
Педагогов предостерегают также от публикаций в личных аккаунтах в социальных сетях снимков боевых действий.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Заявление главы делегации РФ Владимира Мединского после первого дня переговоров с Украиной в Стамбуле вызвало панику в России. Или как минимум недоумение.