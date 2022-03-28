В Туле врачей скорой помощи будут судить за антивоенные надписи на домах

В подъезде домов Тулы были обнаружили надписи с осуждением спецоперации на Украине. Авторов настенных лозунгов быстро нашли. Ими оказались 28-летние сотрудники "Центра медицины и катастроф”.

На нарушителей порядка завели уголовное дело.

"Позавчера местный житель обнаружил текст с понятным посылом в подъезде своего дома — черным цветом кто-то вывел "Свергни ******! Останови *****!". Мужчина вызвал полицию и пожаловался на лозунги", — сообщает Telegram-канал "Осторожно, новости".

Полицейские нашли похожие надписи на домах и в другом районе города. Расследование вывело стражей правопорядка на след сотрудников скорой помощи. Их оперативно задержали.

Молодые медики таким образом хотели выразить свой протест по поводу событий на Украине. На врачей завели уголовное дело по ч. 2 ст. 214 УК РФ (вандализм).

Ранее в Москве задержали 52-летнего архитектора и преподавателя Сергея Ситара, который разместил на Крымском мосту огромный баннер в цветах украинского флага.