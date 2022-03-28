Кто виноват в конфликте Уилла Смита и Криса Рока?

Эксперт по этикету и межкультурным коммуникациям Светлана Грохотова объяснила, почему шутка Криса Рока над женой Уилла Смита была недопустима.

Специалист в области этикета отметила, какие шутки могут быть восприняты как оскорбление.

"Шутки, которые касаются внешности человека, являются недопустимыми. Они очень обидные, намекают на неполноценность. Тем более у жены Смита есть аутоиммунное заболевание, которое влияет на её внешний вид. От этого никто не застрахован", — цитирует слова Грохототовой "Москва 24".

Она осудила юмор комика, который смотрелся бы невинно, если бы сама супруга актёра публично бы иронизировала над своим облысением, однако женщина болезненно относится к этой теме.

Реакцию Уилла Смита на шутку эксперт назвала чрезмерно агрессивной.

"По правилам этикета мы в любой ситуации должны себя сдерживать. Рукоприкладство — это последняя стадия, когда речь идет о самообороне", — объяснила Грохотова.