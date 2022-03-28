Крапивина отчитала Данилко за нападки на Лободу

Продюсер Светланы Лободы Нателла Крапивина отреагировала на слова Андрея Данилко о неискренних слезах певицы.

Андрей Данилко, получивший известность благодаря образу Верки Сердючки, в интервью Ирине Шихман заявил, что увидел фальшь в слёзных видео, которые звёзды украинского происхождения снимали, высказываясь о спецоперации на Украине. Он назвал имя Светланы Лободы, которая, по его мнению, неискренне плакала на камеру.

На такие нападки отреагировала продюсер исполнительницы. Крипивина обвинила Данилко в том, что он якобы зарабатывает политические очки, "раздавая интервью направо и налево".

Продюсер в социальных сетях отчитала шоумена за то, что он критикует коллег. Представитель Лободы посоветовала Данилко взглянуть на всё трезвым взглядом.

Крипивина также перечислила всё, что исполнительница хита "Твои глаза" сделала для Украины в непростой для страны период. Продюсер перечислила объёмы гуманитарной помощи, которые певица отправила на родину.

Ранее на Украине статус персон "нон грата" получили Ольга Бузова, Дима Билан, Регина Тодоренко и Светлана Лобода.