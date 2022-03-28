EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Елена Былкина

Крапивина отчитала Данилко за нападки на Лободу

Общество

Продюсер Светланы Лободы Нателла Крапивина отреагировала на слова Андрея Данилко о неискренних слезах певицы.

Крапивина отчитала Данилко за нападки на Лободу

Андрей Данилко, получивший известность благодаря образу Верки Сердючки, в интервью Ирине Шихман заявил, что увидел фальшь в слёзных видео, которые звёзды украинского происхождения снимали, высказываясь о спецоперации на Украине. Он назвал имя Светланы Лободы, которая, по его мнению, неискренне плакала на камеру.

На такие нападки отреагировала продюсер исполнительницы. Крипивина обвинила Данилко в том, что он якобы зарабатывает политические очки, "раздавая интервью направо и налево".

Продюсер в социальных сетях отчитала шоумена за то, что он критикует коллег. Представитель Лободы посоветовала Данилко взглянуть на всё трезвым взглядом.

Крипивина также перечислила всё, что исполнительница хита "Твои глаза" сделала для Украины в непростой для страны период. Продюсер перечислила объёмы гуманитарной помощи, которые певица отправила на родину.

Ранее на Украине статус персон "нон грата" получили Ольга Бузова, Дима Билан, Регина Тодоренко и Светлана Лобода.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
Темы дима билан ирина шихман ольга бузова светлана лобода регина тодоренко нателла крапивина
Sberbank
Новости
Рестораторы жалуются на трудности в закупке ингредиентов
Россияне могут безнаказанно пользоваться Facebook* и Instagram*, заявили в суде
Лучшее средство от стресса — дача, считает 70 процентов москвичей
Крапивина отчитала Данилко за нападки на Лободу
Попова: эпидемию COVID-19 в РФ нельзя считать завершившейся
Сбежавший из зоопарка Мариуполя лев бегает по городу
Мама двоих детей объяснила, как помочь детям делать домашнюю работу сразу
В России отменят наказание за параллельный импорт
Global Times: США надеются, что Россия рухнет, как когда-то СССР
Концертный директор Пельша объяснил, с чем связана его госпитализация
Популярное
Мир. Новости мира
Китайцы возмущены видео с издевательствами над пленными россиянами на Украине

Бастрыкин поручил установить все обстоятельства жестокого обращения украинских националистов с пленными военнослужащими.

Китайцы возмущены видео с издевательствами над пленными россиянами на Украине
США будут вести войну до "последнего украинца"
Мир. Новости мира
США будут вести войну до "последнего украинца"
Мир. Новости мира
Financial Times: Россия проводит тайные операции в Австрии
Мир. Новости мира
Daily Mail: британцы винят Зеленского в желании начать Третью мировую войну
Ирина Шлионская Знаменитости, которые верят в иррациональное Ирина Шлионская Любовь Степушова В Варшаве Байден наговорил на разрыв дипотношений с Россией Любовь Степушова Дмитрий Соколов Когда в зоопарках мира появятся мамонты и динозавры? Дмитрий Соколов
Мир. Новости мира
The Guardian: газ из США приведёт Европу к климатической катастрофе
Политика. Новости и аналитика
Яков Кедми: добровольно или принудительно, но НАТО согласится на условия РФ
Британское издание опубликовало "пророчество" Ванги о Путине и судьбе России
Непознанное и необъяснимое
Британское издание опубликовало "пророчество" Ванги о Путине и судьбе России
Последние материалы
Байден объявил новую холодную войну, заявили в Польше
В Турции нашли ещё одну мину в Чёрном море
В Минобороны РФ заявили об уничтожении за сутки 36 военных объектов Украины
Посол РФ в Японии Галузин: лучше спросите о ядерном оружии США
Для столкновения России и Запада достаточно малейшей ошибки, заявили во Франции
Валдис Пельш попал в больницу из-за проблем с сердцем
Компания Heineken прекращает работу в России
Минздрав ищет аналоги дефицитных лекарств
Уилл Смит объяснил нападение на ведущего премии "Оскар"
Шольц: эмбарго против России опасно для экономики ФРГ
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников