Валдис Пельш попал в больницу из-за проблем с сердцем

Телеведущий Валдис Пельш оказался на больничной койке.

Ведущего шоу "Угадай мелодию" госпитализировали в одну из столичных больниц.

По информации Telegram-канала "112", звезда ТВ почувствовал дискомфорт в области груди. После обследования врачи обнаружили у него кардиологические проблемы.

Сейчас Пельш находится в клинике, где ему оказывают необходимую помощь. Ранее стало известно, что телеведущий перенёс операцию. Ему установили стенты (конструкцию ставят в просвет сосуда, в месте его сужения). Таким образом лечат формы ишемической болезни сердца (стенокардию, инфаркт миокарда).