Телеведущий Валдис Пельш оказался на больничной койке.
Ведущего шоу "Угадай мелодию" госпитализировали в одну из столичных больниц.
По информации Telegram-канала "112", звезда ТВ почувствовал дискомфорт в области груди. После обследования врачи обнаружили у него кардиологические проблемы.
Сейчас Пельш находится в клинике, где ему оказывают необходимую помощь. Ранее стало известно, что телеведущий перенёс операцию. Ему установили стенты (конструкцию ставят в просвет сосуда, в месте его сужения). Таким образом лечат формы ишемической болезни сердца (стенокардию, инфаркт миокарда).
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