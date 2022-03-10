Почему колет в сердце, рассказал врач-кардиолог Конев

Если на покалывание в сердце жалуются молодые люди, речь идёт, скорее всего, о защемлении межрёберных нервов, иными словами, о межрёберной невралгии. Такое мнение в беседе с URA. RU высказал геронтолог, врач-кардиолог Юрий Конев.

"Если покалывание в области сердца не сильные, и у молодого человека, особенно женского пола, то это почти 100% межреберная невралгия. Женщины до своего пубертата, защищены гормонами, и ишемическая болезнь сердца встречается крайне редко. А впечатлительность их столь высока, что любые неприятные ощущения в передней грудной стенке принимаются как боль в сердце", — объяснил Юрий Конев.

При этом кардиолог подчеркнул, что если на сжимающие боли в области сердца жалуется пожилой человек, нужно проконсультироваться с врачом. Особенную опасность, по его словам, носят проявления тахикардии.

"Тахикардитические боли, как правило, носят другой характер, сжимающий. Ощущение скованности в груди. Эти боли наиболее опасны и требуют медицинского вмешательства", — уточнил доктор.

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