Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что от Владимира Путина не стоит ждать какой-то реакции на новость об увольнении Анатолия Чубайса.
Пресс-секретарь главы государства объяснил, что Чубайс занимал должность спецпредставителя президента по вопросам устойчивого развития РФ на общественных началах.
"Уволился и уволился. Был на общественных началах, зарплату не получал. Не понимаю, почему мы столько времени этому уделяем. Администрация президента достаточно большой и живой механизм, постоянно уходят и приходят сотрудники", — цитирует слова Пескова РИА Новости.
Чубайс, по информации СМИ, покинул страну. В интернете растиражировали снимок, на котором некий человек снимает наличные деньги в банкомате Стамбула. Россияне опознали в нём Анатолия Чубайса.
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