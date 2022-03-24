Песков о добровольной отставке Чубайса: "Уволился и уволился"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что от Владимира Путина не стоит ждать какой-то реакции на новость об увольнении Анатолия Чубайса.

Пресс-секретарь главы государства объяснил, что Чубайс занимал должность спецпредставителя президента по вопросам устойчивого развития РФ на общественных началах.

"Уволился и уволился. Был на общественных началах, зарплату не получал. Не понимаю, почему мы столько времени этому уделяем. Администрация президента достаточно большой и живой механизм, постоянно уходят и приходят сотрудники", — цитирует слова Пескова РИА Новости.

Чубайс, по информации СМИ, покинул страну. В интернете растиражировали снимок, на котором некий человек снимает наличные деньги в банкомате Стамбула. Россияне опознали в нём Анатолия Чубайса.