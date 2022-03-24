Писатель и публицист Александр Проханов прокомментировал информацию об отъезде бывшего спецпредставителя президента по вопросам устойчивого развития Анатолия Чубайса из страны на фоне спецоперации по демилитаризации Украины.
В интервью изданию argumenti.ru он отметил, что очень рад увольнению и эмиграции государственного деятеля. По его словам, на протяжении нескольких лет многие россияне интересовались, когда Чубайс "ответит за свои деяния".
Поэтому, как отметил писатель, его отъезд — хорошее событие для государства.
"После отъезда Чубайса стране станет легче. Что бы я сказал ему на прощание? Знаете, вообще ничего. Я бы просто отвернулся и не заметил его, прошёл бы как мимо пустого места", — сказал Проханов.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Чубайс уволился с поста по собственному желанию.
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