Писателя Проханова обрадовал отъезд Чубайса из России: "Стране станет легче"

Писатель и публицист Александр Проханов прокомментировал информацию об отъезде бывшего спецпредставителя президента по вопросам устойчивого развития Анатолия Чубайса из страны на фоне спецоперации по демилитаризации Украины.

В интервью изданию argumenti.ru он отметил, что очень рад увольнению и эмиграции государственного деятеля. По его словам, на протяжении нескольких лет многие россияне интересовались, когда Чубайс "ответит за свои деяния".

Поэтому, как отметил писатель, его отъезд — хорошее событие для государства.

"После отъезда Чубайса стране станет легче. Что бы я сказал ему на прощание? Знаете, вообще ничего. Я бы просто отвернулся и не заметил его, прошёл бы как мимо пустого места", — сказал Проханов.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Чубайс уволился с поста по собственному желанию.