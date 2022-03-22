Садальский о новом звании Баскова: "Ну, где просвещение и где Коля?"

Станислав Садальский скептически отнёсся к присвоению Николаю Баскову звания "Почётный работник просвещения".

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" прокомментировал очередное награждение натурального блондина российской эстрады. На этот раз народного артиста России и Украины отметили в Министерство образования РФ.

"Ну, где просвещение и где Коля? По мере накопления жизненного опыта люди, говорившие, что звание — это просто бумажка, начинают подозревать что между этой фразой и поговоркой: "Без бумажки ты к****, а с бумажкой человек" есть какая-то связь? А вы не хотите поздравить просветителя Николая?" — написал Садальский в своём Telegram-канале.

Ранее Садальский напомнил Баскову, что тот когда-то находился в приятельских отношениях с Веркой Сердючкой и даже целовал её в звезду. Заслуженный артист РСФСР заявил, что певец якобы выпросил у Леонида Кучмы звание народного артиста Украины.