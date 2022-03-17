Садальский напомнил Баскову о поцелуях с Сердючкой

Станислав Садальский рассказал о том времени, когда Николай Басков вполне лояльно относился к Украине и дружил с Андреем Данилко (Веркой Сердючкой).

Садальский опубликовал фото, на котором Басков целует в звезду Верку Сердючку. Отношения с Украиной у золотого голоса России с тех пор безнадёжно испортились.

"Было время, Коленька Басков взасос, в прямом смысле, целовал звезду Верки Сердючки, а теперь поливает украинского коллегу грязью", — написал звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" в своём Telegram-канале.

Садальский заявил, что Басков якобы выпрашивал звание народного артиста Украины у Леонида Кучмы, рассказывая об украинских корнях своей мамы.

Николай Басков стал народным артистом Украины в 2004 году, народным артистом РФ певец стал в 2009 году.

Николай Басков очень активно выражает свою позицию по поводу спецоперации на Украине. Натуральный блондин российской эстрады пригрозил русофобам и призвал россиян сплотиться.

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