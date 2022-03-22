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Автор Ольга Лебедева

Голландская газета троллит Зеленского: выпрашивает Третью мировую войну

Общество

Бесконечные призывы президента Украины к НАТО об организации бесполётной зоны над страной и поставках летального оружия, считает политолог Владимир Корнилов, вызывают раздражение на Западе.

Почему, он объяснил в своём Telegram-канале, приложив доказательство:

©t.me/kornilov1968
©t.me/kornilov1968

К слову, сам Зеленский, похоже искренне верит, что из-за Украины грянет Третья мировая. Об этом он, нимало не смущаясь "предупредил" в недавнем видеообращении:

"Я готов к переговорам с Путиным, но если они закончатся неудачей, война между Россией и Украиной приведёт к Третьей мировой".

Но даже несмотря на такую воинственную риторику, Дмитрий Песков ранее фактически от имени Кремля "отказал" Зеленскому в аудиенции, заявив, что "условий для встречи Путина с Зеленским нет".

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Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Наталия Красовская
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