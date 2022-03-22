Бесконечные призывы президента Украины к НАТО об организации бесполётной зоны над страной и поставках летального оружия, считает политолог Владимир Корнилов, вызывают раздражение на Западе.
Почему, он объяснил в своём Telegram-канале, приложив доказательство:
К слову, сам Зеленский, похоже искренне верит, что из-за Украины грянет Третья мировая. Об этом он, нимало не смущаясь "предупредил" в недавнем видеообращении:
"Я готов к переговорам с Путиным, но если они закончатся неудачей, война между Россией и Украиной приведёт к Третьей мировой".
Но даже несмотря на такую воинственную риторику, Дмитрий Песков ранее фактически от имени Кремля "отказал" Зеленскому в аудиенции, заявив, что "условий для встречи Путина с Зеленским нет".
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Чешский политолог и экономист Пётр Робейшек рассказал в интервью Radio universum, что глобализация закончится разделением стран на два торговых блока: китайско-российский и американо-европейский.
Чешский политолог и экономист Пётр Робейшек рассказал в интервью Radio universum, что глобализация закончится разделением стран на два торговых блока: китайско-российский и американо-европейский.