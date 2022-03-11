Экономист Свириденко назвал то, что беспокоит россиян сильнее дефолта

Директор Института экономического роста им. Столыпина Антон Свириденко заявил, что большинство россиян обеспокоены не экономическим кризисом или угрозой дефолта, а возможным ростом ставок по потребительским кредитам.

По мнению Свириденко, у 90% граждан РФ нет финансовых накоплений или недвижимости за границей, поэтому люди не переживают по поводу общей экономической ситуации. Однако есть проблема, которая их действительно волнует.

"Главной проблемой для россиян является не дефолт, который за рубежом случается и на внутреннюю ситуацию влияет косвенно. Они думают лишь о том, вырастет ли ставка по потребительским кредитам. Многие чтобы покрыть дыру между ценой квартиры и лимитом ипотеки брали потребительские кредиты. И если ипотечные не растут, то потребительские могут сильно вырасти, и вот это будет ударом", — сказал экономист в беседе с Общественной Службой Новостей.

Он посоветовал россиянам, не имеющим сбережений, извлечь все преимущества из текущей ситуации и заняться бизнесом. Сейчас для предпринимательства самое удачное время, поскольку отечественные компании начнут занимать ниши, освободившиеся после ухода иностранных брендов, считает Свириденко. Это хороший шанс, чтобы занять новые рынки, подчеркнул эксперт.

Что касается тех 10% россиян, у которых есть сбережения, то им рекомендуется распределить денежные средства по корзинам с разными рисками, отметил экономист. Он добавил, что аналитики советуют "вкладываться в активы, которые уравновешивают друг друга: рубль, доллар, евро".

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