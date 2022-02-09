EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Александр Шторм

РФ готовится защищаться от вынужденного дефолта

Экономика » Прогнозы и статистика

Санкции Запада могут причинить вред экономике России, но риск дефолта при этом минимален. Об этом заявили российские и иностранные эксперты.

РФ готовится защищаться от вынужденного дефолта

По данным Высшей школы экономики (ВШЭ), внешняя долговая нагрузка в этом году снизится до 19% ВВП, что является вариантом минимума. Риск дефолта при таких показателях сводится к нулю.

Иностранные аналитики тоже не видят большой проблемы от санкций, поскольку с 2014 года Россия последовательно строила независимую "цифровую крепость".

Специалисты Международного института финансов (IIF) самой большой проблемой считают потерю части торговли с ЕС, что, впрочем, грозит неприятными последствиями и для самого Евросоюза.

В наступившем году, по данным Центробанка, объём погашения внешнего долга частного сектора составит 64 млрд долларов, а в следующем — 38 млрд долларов. Поскольку условия изменились, график будет изменён и все выплаты составят 112 и 62 млрд долларов, соответственно.

Отметим, что выплаты частного сектора по внешнему долгу в соответствии с обновлённым ЦБ графиком платежей были пересмотрены в большую сторону в полтора раза, с 24 до 36 млрд долларов. Долги выплачиваются с опережением графиков. Наблюдаются также и успехи частного сектора по рефинансированию платежей.

Экономику, способную удержаться на плаву и отвечать по своим обязательствам, дефолтной считать никак не получается.

При этом стоит помнить о том, что невысокий внешний долг связан прежде всего с ограниченными возможностями новых заимствований в условиях действующих санкций и "возросших геополитических рисков".

Но экономисты Международного института финансов напоминают, что ЦБ РФ постепенно запустил собственную систему передачи финансовых сообщений (СПФС) и на данный момент к этой системе подключено более 400 российских учреждений. Такая система является более гибким инструментом, чем даже SWIFT.

Плюс начала работать платёжная система "МИР". Было выпущено около 95 млн карт "МИР" — более 30% всех таких карт в России. При этом в общем объёме платежей в 2020 году платежи по картам данной системы составили около 24%, сообщают в IIF. "МИР" пока работает на внутреннем рынке, но перспективы у него хорошие.

Что касается торговли с ЕС, то Европа забирает более 35% валовых торговых потоков России, превышающих 700 млрд долларов в год. Отметим, что импорт только минерального топлива из ЕС приближается к 100 млрд долларов. Ему совершенно неинтересно терять такие объёмы.

Впрочем эксперты видят риски в ограничении доступа к технологиям. Но в целом никакой катастрофы не было в 2014-м и уж точно не будет в 2022-м — особенно при наличии такого партнёра, как Китай.

А гендиректор компании "Универ Капитал" добавил, что санкции помогут снизить общую, достаточно низкую на текущий момент, долговую нагрузку РФ.

В итоге Россия рассчитается со всем за счёт резерва. К тому же у ЕС нет альтернативных поставщиков газа, и цена тут роли уже не играет. Если поставка ресурсов может прерваться, кризис на мировых биржах обеспечен.

Да, санкции, как минимум, снизят темпы роста отечественной экономики, она, возможно, даже на год-полтора уйдёт в отрицательную траекторию,

  • инфляция вследствие ослабления курса рубля превысит в 2022 году 10%,
  • ключевая ставка ЦБ поднимется до 10-12%,
  • а реальные доходы граждан сократятся на 3-4%.

При этом экспортно ориентированные секторы, скорее всего, упадут. Но экономика устоит и будет постепенно развиваться, резюмировали аналитики.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Российской экономике скоро конец - или еще поживем?
Редактор: Елена Тимошкина
Темы экономика россии
Новости
В МИД рассказали, как США шантажируют РФ на фоне украинского конфликта
Выяснилось, что произошло с дочерью Валерии: "Ситуация повторилась снова"
Издевается над Украиной и женщинами: в CNN истолковали фразу Путина о красавице
Эпидемиолог: инфицированный "омикроном" уже через сутки может заражать других
COVID-19 невозможно искоренить, заявил главный инфекционист США Фаучи
Невролог назвала два самых важных витамина для сердца и сосудов
Правовед Шулипа: Путин всегда испытывал нескрываемую ненависть к Украине
Российские учёные объяснили, какой вред организму наносит смена часовых поясов
Эксперт молекулярной биологии о Заворотнюк: "Мозговая деятельность повреждена"
"Одноклассники" защитили пользователей от неприятного общения
Популярное
Мир. Новости мира
Украинский снайпер с радостным нетерпением ждёт войны с РФ: хочу убивать русских

42-летняя украинка Елена Белозерская стала новой национальной героиней у себя на родине, потому что очень любит "убивать русских".

Украинский снайпер с радостным нетерпением ждёт войны с РФ: хочу убивать русских
Политолог Баширов подвёл итог переговоров в Москве и Вашингтоне: хороший сигнал
Политика. Новости и аналитика
Политолог Баширов подвёл итог переговоров в Москве и Вашингтоне: хороший сигнал
Общество
Дмитрий Давыдов предложил способ борьбы с безответственными собачниками
Политика. Новости и аналитика
Кремль отреагировал на сообщение о размещении американских ракет на Украине
Любовь Степушова Назван критический для Украины фактор в войне с Россией и Белоруссией Любовь Степушова Ирина Шлионская Жизнь можно изменить с помощью гипноза Ирина Шлионская Юрий Носовский Проблемы прихожан и батюшки: жалеть нельзя говорить Юрий Носовский
Новости спорта
Тарасова осадила канадцев, призывающих убрать фигурное катание из ОИ из-за РФ
Здоровье
Медики назвали симптом при "омикроне", после которого тяжело дышать
Зеленский ответил на угрозу Лукашенко прекратить поставки ГСМ на Украину
Мир. Новости мира
Зеленский ответил на угрозу Лукашенко прекратить поставки ГСМ на Украину
Последние материалы
Выяснилось, что произошло с дочерью Валерии: "Ситуация повторилась снова"
Издевается над Украиной и женщинами: в CNN истолковали фразу Путина о красавице
The Nation опубликовал новую ложь об РФ
Эпидемиолог: инфицированный "омикроном" уже через сутки может заражать других
COVID-19 невозможно искоренить, заявил главный инфекционист США Фаучи
Переболевшие "ковидом" рискуют умереть от "постковида"
Невролог назвала два самых важных витамина для сердца и сосудов
Правовед Шулипа: Путин всегда испытывал нескрываемую ненависть к Украине
Российские учёные объяснили, какой вред организму наносит смена часовых поясов
Эксперт молекулярной биологии о Заворотнюк: "Мозговая деятельность повреждена"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников