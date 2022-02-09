РФ готовится защищаться от вынужденного дефолта

Санкции Запада могут причинить вред экономике России, но риск дефолта при этом минимален. Об этом заявили российские и иностранные эксперты.

По данным Высшей школы экономики (ВШЭ), внешняя долговая нагрузка в этом году снизится до 19% ВВП, что является вариантом минимума. Риск дефолта при таких показателях сводится к нулю.

Иностранные аналитики тоже не видят большой проблемы от санкций, поскольку с 2014 года Россия последовательно строила независимую "цифровую крепость".

Специалисты Международного института финансов (IIF) самой большой проблемой считают потерю части торговли с ЕС, что, впрочем, грозит неприятными последствиями и для самого Евросоюза.

В наступившем году, по данным Центробанка, объём погашения внешнего долга частного сектора составит 64 млрд долларов, а в следующем — 38 млрд долларов. Поскольку условия изменились, график будет изменён и все выплаты составят 112 и 62 млрд долларов, соответственно.

Отметим, что выплаты частного сектора по внешнему долгу в соответствии с обновлённым ЦБ графиком платежей были пересмотрены в большую сторону в полтора раза, с 24 до 36 млрд долларов. Долги выплачиваются с опережением графиков. Наблюдаются также и успехи частного сектора по рефинансированию платежей.

Экономику, способную удержаться на плаву и отвечать по своим обязательствам, дефолтной считать никак не получается.

При этом стоит помнить о том, что невысокий внешний долг связан прежде всего с ограниченными возможностями новых заимствований в условиях действующих санкций и "возросших геополитических рисков".

Но экономисты Международного института финансов напоминают, что ЦБ РФ постепенно запустил собственную систему передачи финансовых сообщений (СПФС) и на данный момент к этой системе подключено более 400 российских учреждений. Такая система является более гибким инструментом, чем даже SWIFT.

Плюс начала работать платёжная система "МИР". Было выпущено около 95 млн карт "МИР" — более 30% всех таких карт в России. При этом в общем объёме платежей в 2020 году платежи по картам данной системы составили около 24%, сообщают в IIF. "МИР" пока работает на внутреннем рынке, но перспективы у него хорошие.

Что касается торговли с ЕС, то Европа забирает более 35% валовых торговых потоков России, превышающих 700 млрд долларов в год. Отметим, что импорт только минерального топлива из ЕС приближается к 100 млрд долларов. Ему совершенно неинтересно терять такие объёмы.

Впрочем эксперты видят риски в ограничении доступа к технологиям. Но в целом никакой катастрофы не было в 2014-м и уж точно не будет в 2022-м — особенно при наличии такого партнёра, как Китай.

А гендиректор компании "Универ Капитал" добавил, что санкции помогут снизить общую, достаточно низкую на текущий момент, долговую нагрузку РФ.

В итоге Россия рассчитается со всем за счёт резерва. К тому же у ЕС нет альтернативных поставщиков газа, и цена тут роли уже не играет. Если поставка ресурсов может прерваться, кризис на мировых биржах обеспечен.

Да, санкции, как минимум, снизят темпы роста отечественной экономики, она, возможно, даже на год-полтора уйдёт в отрицательную траекторию,

инфляция вследствие ослабления курса рубля превысит в 2022 году 10%,

ключевая ставка ЦБ поднимется до 10-12%,

а реальные доходы граждан сократятся на 3-4%.

При этом экспортно ориентированные секторы, скорее всего, упадут. Но экономика устоит и будет постепенно развиваться, резюмировали аналитики.

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