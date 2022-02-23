Социальная сеть "Одноклассники" запустила различные активности, приуроченные ко Дню защитника Отечества. Пользователям предлагают поучаствовать в фотомарафонах и конкурсах, а также приготовить праздничные блюда по лучшим рецептам от мужчин.
В сервисе "Монеты" россияне могут выиграть ценные призы. Пять победителей конкурса получат сертификаты номиналом 20 тысяч рублей каждый.
Пользователи получат возможность украсить фотографию тематической рамкой к 23 февраля.
Перед праздником в группе "Одноклассники. Всё ОК!" мужчины поделились своими любимыми блюдами, которые часто готовят дома. Некоторые рецепты оказались очень необычными, например, пельменный салат или томатные блины.
Пользователей также приглашают поучаствовать в фотоконкурсах и праздничных активностях от российских СМИ. Кроме того, к 23 февраля "Одноклассники" составили для мужской аудитории социальной сети специальный плейлист, заряжающий на отличное настроение.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Долгожданное признание Россией ЛДНР состоялось. Однако многие задаются вопросом, как будут развиваться события дальше и, самое главное, закончатся ли на этом обстрелы мирных граждан республик. Свой прогноз на этот счёт сделал израильский военный эксперт Яков Кедми.