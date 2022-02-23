"Одноклассники" запустили праздничные активности ко Дню защитника Отечества

Социальная сеть "Одноклассники" запустила различные активности, приуроченные ко Дню защитника Отечества. Пользователям предлагают поучаствовать в фотомарафонах и конкурсах, а также приготовить праздничные блюда по лучшим рецептам от мужчин.

В сервисе "Монеты" россияне могут выиграть ценные призы. Пять победителей конкурса получат сертификаты номиналом 20 тысяч рублей каждый.

Пользователи получат возможность украсить фотографию тематической рамкой к 23 февраля.

Перед праздником в группе "Одноклассники. Всё ОК!" мужчины поделились своими любимыми блюдами, которые часто готовят дома. Некоторые рецепты оказались очень необычными, например, пельменный салат или томатные блины.

Пользователей также приглашают поучаствовать в фотоконкурсах и праздничных активностях от российских СМИ. Кроме того, к 23 февраля "Одноклассники" составили для мужской аудитории социальной сети специальный плейлист, заряжающий на отличное настроение.

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