Кибер-злоумышленники на протяжении нескольких лет могли получить доступ к сообщениям пользователей мессенджера WhatsApp.
Так основатель и владелец Telegram Павел Дуров прокомментировал исследование Boldend, в котором обнаружилась уязвимость в WhatsApp, позволяющая обойти систему безопасности программы.
Бывший владелец соцсети "ВКонтакте" считает, что со дня создания WhatsApp не было практически ни единого момента, когда он был безопасным.
"Каждые несколько месяцев исследователи обнаруживают в приложении новую проблему безопасности", — написал на своей странице в Telegram бизнесмен.
"Трудно поверить, что техническая команда WhatsApp настолько некомпетентна", — заявил он, отметив, что Telegram — более сложное приложение, которое при этом не сталкивалось с такими серьезными проблемами безопасности.
Ранее Дуров заявил, что после масштабного сбоя в сервисах Facebook более 70 миллионов новых пользователей зарегистрировались в мессенджере.
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