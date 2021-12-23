Шнуров пришёл на пресс-конференцию задать вопросы Путину

Из звёзд на пресс-конференцию к Владимиру Путину явились Ксения Собчак и Сергей Шнуров.

В четверг, 23 декабря, в столице стартовала большая ежегодная пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. На встречу с лидером страны приехали съехались сотни представителей СМИ со всей России.

Задать вопросу Владимиру Путину собираются Ксения Собчак и Сергей Шнуров. Ксения Анатольевна представляет свой портал Ostorozhno, а Шнуров выступает как представитель телеканала RTVI.

Журналисты окружили музыканта и делали с ним памятные фото.

"Пресс-конференция не моя, а фотографируюсь я", — цитируют Сергея журналисты кремлевского пула РИА Новости в своём Telegram-канале.

Лидер группы "Ленинград" в прошлом году спросил у президента о деятельности российских хакеров и использовании ненормативной лексики.

Ксения Собчак всегда готовит для главы государства острые вопросы. На одной из прошлых пресс-конференций Владимир Путин прокомментировал вопрос Собчак, обращаясь к помощнику, словами: "Зачем ты ей дал слово?"