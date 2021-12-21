Юрист Хабибрахманов об ужесточении наказание за пытки: правильно, но есть вопрос

Юрист Комитета против пыток Олег Хабибрахманов прокомментировал идею об ужесточении наказания за издевательства в тюрьмах.

По его словам, сейчас после подобных правонарушений заводят уголовные дела по ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий с применением насилия").

"Я считаю, что выделять пытки в отдельный состав нужно, направление правильное. Вопрос в том, будет ли эта статья применяться", — сказал эксперт в интервью NEWS.ru.

Как отметил Хабибрахманов, статья "пытки" есть в законодательстве Киргизии и Казахстана, однако насилие в тюрьмах продолжают квалифицировать как "превышение должностных полномочий". Он подчеркнул, что российская правоприменительная практика может пойти именно по такому пути.

"Законопроект введут для того, чтобы можно было сказать — смотрите, какая у нас демократичная страна, какие демократичные законы, даже пытки вынесены в отдельный состав", — пояснил юрист.

Хабибрахманов также добавил, что за последние три года в РФ возбудили всего три уголовных дела по факту насилия в колониях.

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