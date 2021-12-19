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Гинцбург назвал допустимое количество ревакцинаций "Спутником V"

Общество

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что ревакцинацию "Спутником V" можно проходить каждые полгода бесконечное количество раз.

Заявление прозвучало в фильме Наили Аскер-заде на канале "Россия 1".

Ранее Гинцбург сказал, что вакцинация "Спутником V" и ревакцинация через шесть месяцев "Спутником Лайт" обеспечивают полную защиту от штамма "омикрон".

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Наталия Красовская
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