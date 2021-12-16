Вильфанд: на следующей неделе в Москву придёт "циклонище" и мороз

С начала следующей недели в столицу России придёт аномальный холод. Столбики термометров опустятся ниже 20 градусов мороза, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам специалиста, резкое похолодание связано с циклоном, который накроет столицу уже в понедельник.

"Циклон, даже циклонище, который будет находиться к северо-востоку от Москвы, будет её определять. Понижение температуры будет в ночь на понедельник до минус 6-11 градусов. Примерно такая же температура и днём прогнозируется", — рассказал Вильфанд ТАСС.

Во вторник "подморозит" ещё больше. Термометры покажут днём до минус 17, а ночью похолодает до минус 21 градусов. Впрочем, ждать потепления в среду тоже не стоит, вероятнее всего, аномальный температурный фон сохранится на несколько дней.

Метеоролог отметил, что такая температура воздуха — на 5-6 градусов — ниже нормы.

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