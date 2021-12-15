В Москве появится памятник погибшему главе МЧС Зиничеву

Мосгордума одобрила идею о возведении скульптуры историку Владимиру Герье и памятника погибшему главе МЧС Евгению Зиничеву.

Инициативу поддержали 27 депутатов, против проголосовали три парламентария, ещё трое воздержались.

Напомним, Евгений Зиничев погиб на учениях в Норильске 8 сентября. Он пытался спасти режиссёра Александра Мельника, который искал локации для своего нового фильма и внезапно сорвался со скалы. Глава МЧС бросился за ним, однако разбился о выступавший камень. Трагедия унесла сразу две жизни. Президент РФ Владимир Путин назвал гибель главы МЧС невосполнимой личной утратой. Глава государства подписал указ о присвоении Зиничеву звания Героя России посмертно.

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