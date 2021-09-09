EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Билайн наказали за распространение СПАМа
В Москве стали меньше убивать и больше насиловать
Больше 70% жителей Крыма довольны жизнью и доверяют руководству России
Убийце Instagram-блогера Кристины Журавлевой дали 8 лет колонии
Собчак озвучила неофициальную версию гибели главы МЧС России
В России изучат постковидный синдром
"Талибан"* пообещал афганским женщинам работу и место в правительстве
Водителям разрешили ездить без "бумажки" о регистрации автомобиля
В Свердловской прокуратуре массово увольняются ветераны службы

Путин присвоил звание Героя России погибшему главе МЧС

Политика » Власть » Кремль

Главе МЧС РФ Евгению Зиничеву, погибшему во время учений в Норильске, присвоено звание Героя России посмертно. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

Путин присвоил звание Героя России погибшему главе МЧС

В документе, размещённом на сайте Кремля, говорится: "За героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга, присвоить звание Героя Российской Федерации генералу армии Зиничеву Евгению Николаевичу (посмертно)".

Напомним, Евгений Зиничев погиб 8 сентября в Норильске, где он принимал участие в учениях. Глава МЧС попытался спасти кинорежиссёра Александра Мельника, который сорвался со скалы, выбирая места для съёмок фильма.

Евгений Зиничев бросился за упавшим в воду режиссёром и разбился о камни.

Соболезнования родным погибшего главы МЧС РФ выразили руководители мировых держав, политические деятели, общественники и жители РФ.

Как сообщалось ранее, церемония прощания с погибшим министром пройдёт 10 сентября в здании МЧС на улице Ватутина в Москве.

Похоронят Евгения Зиничева в тот же день в Санкт-Петербурге.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Путин: Герои Отечества всегда на особом счету
Автор: Владимир Васютченко, Куратор: Олег Артюков
Последние материалы
Собчак озвучила неофициальную версию гибели главы МЧС России
В России изучат постковидный синдром
"Талибан"* пообещал афганским женщинам работу и место в правительстве
Водителям разрешили ездить без "бумажки" о регистрации автомобиля
В Свердловской прокуратуре массово увольняются ветераны службы
В Челябинске предложили бесплатно лечить от COVID-19 только привитых от него
Смертность сердечников с коронавирусом выросла в 70 раз
Стала известна дата прощания с погибшим главой МЧС РФ Евгением Зиничевым
Visa поднимет комиссию за оплату картами в супермаркетах
Талибы* дали добро на вывоз из Афганистана 200 граждан США и других стран
Популярное
Здоровье
Эксперт Роспотребнадзора назвала самый опасный симптом коронавируса

Во время болезни может проявиться грозный симптом COVID-19, при возникновении которого нужно сразу же обратиться к врачу.

Эксперт Роспотребнадзора назвала самый опасный симптом коронавируса
Украина рассчитывает управлять "Северным потоком-2"
Мир. Новости мира
Украина рассчитывает управлять "Северным потоком-2"
Мир. Новости мира
Литовский депутат негодует из-за работы белорусов на дорогах страны
Интересные Новости
Школьник из Британии нашёл на картах Google "дыру в центре Земли"
Любовь Степушова Почему правительство в Триполи освободило сына Муаммара Каддафи Любовь Степушова Ирина Гусакова Ядерное оружие США стало орудием предвыборной борьбы в Германии Ирина Гусакова Игорь Буккер Предками бледнолицых скандинавов оказались пришельцы из Африки Игорь Буккер
Российский шоу-бизнес
Собчак прокомментировала смерть мухи за спиной у Путина
Российский шоу-бизнес
"Приветик мужу передайте": Собчак рассказала о покровителях Канделаки
CNN "разоблачила" ЦРУ из-за новых "доказательств" вины РФ по MH-17
Мир. Новости мира
CNN "разоблачила" ЦРУ из-за новых "доказательств" вины РФ по MH-17
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников