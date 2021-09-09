Путин присвоил звание Героя России погибшему главе МЧС

Главе МЧС РФ Евгению Зиничеву, погибшему во время учений в Норильске, присвоено звание Героя России посмертно. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

В документе, размещённом на сайте Кремля, говорится: "За героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга, присвоить звание Героя Российской Федерации генералу армии Зиничеву Евгению Николаевичу (посмертно)".

Напомним, Евгений Зиничев погиб 8 сентября в Норильске, где он принимал участие в учениях. Глава МЧС попытался спасти кинорежиссёра Александра Мельника, который сорвался со скалы, выбирая места для съёмок фильма.

Евгений Зиничев бросился за упавшим в воду режиссёром и разбился о камни.

Соболезнования родным погибшего главы МЧС РФ выразили руководители мировых держав, политические деятели, общественники и жители РФ.

Как сообщалось ранее, церемония прощания с погибшим министром пройдёт 10 сентября в здании МЧС на улице Ватутина в Москве.

Похоронят Евгения Зиничева в тот же день в Санкт-Петербурге.

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