Зарплаты бюджетников в 2022 году вырастут

12 миллиардов рублей выделили в России на повышение зарплат бюджетникам. Постановление подписал председатель Правительства Михаил Мишустин.

Как сообщается на сайте правительства РФ, речь идёт об учителях, врачах, преподавателях вузов, а также тех, кто трудится в области науки и культуры. Почти 3 миллиарда рублей направят работникам образовательных учреждений, более 5 миллиардов — научных. 2,6 миллиардов рублей получат медучреждения и более 1,3 - работники культуры.

Контролировать это поручение будет лично Министр труда и социальной защиты Антон Котяков и Министерство финансов.

"Их зарплаты должны в полной мере соответствовать параметрам, установленным указом Президента", — сказал Мишустин.

Постановление Михаил Мишустин подписал 11 декабря, вопрос о повышении зарплат "бюджетникам" обсуждался на заседании правительства 8 -го числа.

Согласно майскому указу президента 2012 года, зарплаты педагогов и работников учреждений культуры должны достигать до 100% средней зарплаты по региону. Врачи, преподаватели вузов и научные сотрудники должны получать до 200% средней зарплаты.

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