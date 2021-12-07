Эксперт: вслед за увеличением МРОТ в России повысятся зарплаты

Из-за увеличения минимального размера оплаты труда в России с 1 января 2022 года работодатели будут платить сотрудникам больше.

Об этом "Известиям" рассказал первый вице-президент "Опоры России" Павел Сигал. По его словам, зарплату будут начислять исходя из нового значения — 13890 рублей. За вычетом налога на доходы физических лиц сумма составит 12 084 рубля.

По словам Сигала, речь идет обо всех, кто получает зарплату на уровне МРОТ или у кого эта цифра является основой для начислений. В основном изменения коснутся работников бюджетной сферы. Эксперт рассказал, что это примерно 20% населения страны.

"Кроме того, при повышении МРОТ увеличатся отчисления в Пенсионный Фонд России. Будущие пенсионеры будут уверены, что их пенсионные накопления в будущем также увеличатся. От уровня МРОТ также зависят самые разные выплаты и начисления, они также будут расти пропорционально увеличению минимального размера труда", — отметил Сигал.

Как писала Pravda.Ru, Владимир Путин утвердил МРОТ до 13 890 рублей. Закон приняла Госдума 24 ноября. 1 декабря его одобрили в Совете Федерации.

На повышение прожиточного минимума и МРОТа в следующем году направят около 30 миллиардов рублей.

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