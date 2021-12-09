Instagram вернёт хронологическую ленту в начале 2022 года

Разработчики Instagram заявили, что компания планирует вернуться к хронологической ленте в первом квартале следующего года.

По словам руководителя соцсети Адама Моссери, далеко не всем пользователям нравится алгоритмическая лента в приложении. Выступая перед американским сенатом, он подчеркнул, что люди должны просматривать публикации в Instagram без "манипулирования алгоритмами", передаёт TechCrunch.

"Сейчас мы работаем над версией хронологической ленты. Я бы хотел назвать конкретный месяц, когда мы её запустим, но пока нацелены на первый квартал 2022 года", — отметил Моссери.

Он добавил, что Instagram уже давно проводит эксперименты внутри соцсети, предлагая пользователям оценить различные способы восприятия контента.

Instagram относится к корпорации Meta. В социальной сети можно обмениваться фотографиями, записывать видео, следить за жизнью популярных блогеров и артистов.

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