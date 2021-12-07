Глава Сбербанка не верит в метавселенную основателя Facebook Цукерберга

Руководитель российской компании "Сбер" Герман Греф раскритиковал метавселенную, которую анонсировал создатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг.

На Форуме инновационных финансовых технологий Finopolis 2021 Греф заявил, что технически пока никто не смог перейти от тренда экосистемы, то есть нашей реальности, к тренду метавселенной. Глава "Сбера" изучил продукты Цукерберга. По мнению Грефа, Oculus нельзя назвать удобным. Технология серьёзно давит даже на взрослого человека, подчеркнул руководитель компании. Также он сказал, что не верит в метавселенную основателя Facebook.

"Пока все эти аватары настолько непривлекательные, и игры настолько несовершенны, даже игры. Просто там ничего больше путного-то нет", — отметил глава "Сбера" в разговоре с ТАСС.

Греф заявил, что более правдоподобной ему кажется расширенная реальность. Однако тренд на метавселенные никуда не исчезнет, заключил руководитель корпорации.

Ранее датская инвестиционная компания Saxo Bank поделилась "Шокирующими прогнозами" на следующий год. Специалисты банка предрекли Facebook потерю аудитории.

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